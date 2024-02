Validé par le Roy.

Ce mercredi, le Stade brestois a pris la porte en huitièmes de finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain (3-1). Un succès plutôt tranquille pour les Parisiens, qui ont tout de même vu les Bretons leur donner du fil à retordre en première période et qui n’ont pas encore totalement rassuré. Ce n’est en tout cas pas l’avis d’Éric Roy, qui a fait souffler un vent d’optimisme à une semaine du déplacement en Espagne pour affronter la Real Sociedad en Ligue des champions.

« Ils sont prêts, a-t-il assuré en conférence de presse. Je ne vois pas comment la Real pourrait résister à ces fulgurances offensives, à cette capacité à faire des différences incroyables. Qu’on ait le ballon ou pas, transition ou pas, maîtrise ou pas… Je les sens monter en puissance et on sera bien sûr supporters du PSG. On espère qu’ils passeront ce tour. »

Il faut d’abord espérer que la cheville de Mbappé soit opérationnelle.

