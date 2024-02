Porté par un grand Irvin Cardona, Saint-Étienne met une claque à Angers

Angers 0-3 Saint-Étienne

Buts : Cardona (42e, 44e), Lefort (csc) (64e) pour l’ASSE

Les Verts sont irrésistibles.

Après avoir mis une claque à l’ESTAC en début de semaine, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont servi la petite soeur au SCO Angers ce samedi après-midi dans le Maine-et-Loire (3-0). Sur la pelouse du dauphin de l’AJA, invaincu jusque-là dans son antre et devant les yeux de ce fameux touriste japonais spécialement invité par le club angevin et par le streameur Arkunir, les Stéphanois ont livré un récital. Si Mickaël Nadé s’offre un beau raté sur corner, la recrue hivernale Irvin Cardona ne va lui faire aucun cadeau à Yahia Fofana pour ouvrir le score suite à une belle passe cachée de Mathieu Cafaro (1-0, 42e). Cardona-Cafaro, un duo qui fonctionne bien puisque deux minutes plus tard à peine, les deux hommes sont une nouvelle fois buteur et passeur sur un coup franc repris de la tête par l’ancien Brestois (2-0, 44e).

De quoi donner le smile à Timothée Chalamet, qui a certainement hurlé de joie là où il se trouve lorsqu’en seconde période, le pauvre Jordan Lefort a poussé dans ses propres filets un nouveau centre de ce diable de Cafaro autour de l’heure de jeu (0-3, 64e). Nouvelle large victoire, nouveau clean-sheet aussi, Saint-Étienne recommence à regarder vers le haut et se retrouve provisoirement cinquième.

