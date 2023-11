Pochettino : « J’espère que nous pourrons arriver au niveau que j’avais à Tottenham »

C’est le moment de prouver.

C’est bien connu, tailler ses ex fait toujours plaisir à son nouvel amour. Et Mauricio Pochettino en a parfaitement conscience avant de se déplacer à Tottenham pour le compte de la onzième journée de Premier League. Loin d’avoir fait l’unanimité dans le cœur des supporters de Chelsea depuis son arrivée, l’ancien entraîneur des Spurs ferait un grand coup en gagnant le derby londonien ce lundi soir. « J’espère que je pourrai rester à Chelsea jusqu’à ma mort ! 20 ou 25 ans, mais on ne sait jamais dans le football », a même lancé Pochettino avant de faire une sortie un peu étrange.

« J’espère que nous pourrons arriver au même niveau que j’avais à Tottenham, a confié Mauricio Pochettino en conférence de presse d’avant-match, parce que cela voudrait dire que nous nous en sortons très bien ici. Mais je ne peux pas mentir, pour le moment non. C’est une situation difficile ! » Là aussi tout le monde le sait, il ne faut jamais dire à sa femme qu’on espère secrètement que son couple ressemble à l’ancienne relation. Surtout quand tous les opposent. À commencer par les ambitions. Arrivé sur le banc des Blues l’été dernier, Pochettino avait et a toujours comme objectif de toucher à nouveau le Graal. Pas sûr qu’être champion était dans les ambitions des Spurs et de son président Daniel Levy entre 2014 et 2019.

Les supporters des Blues vont en prendre un coup.

