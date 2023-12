Pierre Sage sera sur le banc de l’OL jusqu’à la trêve

Le train Pierre Sage, c’est maintenant qu’il faut monter dedans.

L’intérim du technicien français ne devait en théorie pas durer bien longtemps, mais il semblerait que Pierre Sage ait convaincu ses dirigeants de lui laisser le temps de faire ses preuves. Débarqué sur le banc de l’OL le 30 novembre après le renvoi de Fabio Grosso, celui qui était encore directeur du centre de formation rhodanien il y a dix jours va garder son poste au moins jusqu’à la trêve selon RMC Sport. Il sera donc encore sur le banc pour les rencontres des Lyonnais face à Monaco ce vendredi et à Nantes le 20 décembre. Le mieux aperçu lors de la défaite à Lens (2-3) et la belle victoire face à Toulouse dimanche (3-0), concurrent direct pour le maintien, ont visiblement permis à Pierre Sage d’éclipser pour le moment les concurrents plus expérimentés qui convoitaient son poste, et de presque s’assurer de passer les fêtes au chaud.

Vu comment la maison OL brûle, il n’aurait, dans tous les cas, pas eu froid.

Lacazette, la contre-attaque du général