Pierre Aristouy sur le maintien : « J’ai la sensation que certains sont dans le déni »

Le 20 mai dernier, Nantes perdait (encore) un de ses matchs, cette fois-ci face à Montpellier (0-3).

Dans un entretien à Ouest-France, Pierre Aristouy, l’entraîneur intérimaire du club, est revenu sur cette défaite et a expliqué comment il a appréhendé la chose de manière psychologique avec ses joueurs. « Il a fallu soigner, discuter, revoir certaines phases du match, essayer de comprendre pourquoi sur la première demi-heure, on donne des signes positifs sans réellement faire mal à l’adversaire », a-t-il expliqué. Aristouy a déclaré qu’il comptait faire visionner des moments forts du match nul contre la Juventus lors des barrages de Ligue Europa en février dernier : « J’ai la sensation que certains sont dans le déni de jouer le maintien alors qu’il y a deux mois, ils jouaient la Juve et une finale de la Coupe de France il y a peu de temps. »

Le coach nantais a avoué que ses joueurs avaient conscience de l’enjeu, mais ne l’avait pas encore accepté pour s’engager complètement, « Auxerre a, semble-t-il, des dispositions mentales bien meilleures que celles de Nantes. Mais Auxerre est programmé pour jouer le maintien depuis la première journée. Nous ne l’étions pas forcément, même si potentiellement, on n’en est pas loin… »

Dix-septième du classement et premier relégables, les Canaris se déplacent à Lille ce samedi pour l’avant-dernier match de la saison.

Espérons qu’ils se mettent enfin dans de bonnes dispositions mentales.

