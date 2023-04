Philippe Clement torpille ses joueurs après Lens-Monaco

Pas calmé, le Philippe Clement.

Après avoir subi une raclée à Lens à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1, Monaco n’en mène pas large et voit le podium s’éloigner inexorablement. Chose qui agace l’entraîneur du club de la Principauté, surtout énervé de voir ses hommes se faire balader de la sorte. « Il n’y a pas un joueur qui peut être satisfait, c’était nul ! », a ainsi résumé le Belge, face à la presse.

Et le technicien de compléter : « Nous avons été trop faibles et je n’ai pas reconnu mon équipe, nous n’avons pas gagné un duel en première mi-temps. L’intensité de l’adversaire était plus importante que la nôtre et dans cette situation, tu ne peux pas gagner de match. Après l’ouverture du score lensoise, nous avons eu comme une déconnexion dans les têtes. J’ai vu beaucoup de joueurs parler, mais peu courir… »

Or, c’est bien connu : seul Dimitar Berbatov est capable d’être bon en marchant.

Franck Haise juge le match de Lens contre Monaco comme « le meilleur de la saison»