Lens dévore Monaco et repasse dauphin

Porté par un excellent Loïs Openda, Lens a largement battu Monaco au terme d'un choc dominé de bout en bout. Les Sang et Or repassent provisoirement devant l'OM, pendant que les Monégasques voient le podium s'éloigner.

Buts : Openda (9e et 16e) et Thomasson (56e)

La défaite dans la capitale n’aura donc rien changé à l’identité de cette belle équipe lensoise. Rentrés de Paris déçus de ne pas avoir pu défendre pleinement leurs chances, les Sang et Or se devaient une revanche dans un nouveau choc au sommet, et devant un Bollaert totalement incandescent. Une mission accomplie avec brio grâce à une entame merveilleuse, concrétisée par un doublé de Loïs Openda en un gros quart d’heure. Dépassé, Monaco ne redressera jamais la tête, sombrant définitvement après la pause, comme lors du premier combat entre les deux protagonistes, en août dernier. La Ligue des champions pourrait bien faire son grand retour au milieu des corons.

Openda et Lens euphoriques

Fidèle à lui-même, Lens attaque la partie à pleine vitesse, gagne tous ses duels ou presque et marche déjà sur des Monégasques trop tendres. Sur un dégagement contré de Vanderson, Openda se retrouve seul face au but et termine en deux temps. La VAR a dit : pas de hors-jeu pour le Belge, qui pique une première fois (1-0, 9e). Bollaert est en pleine euphorie et Sotoca envoie un missile au-dessus (12e). Dépassé, Monaco ne tarde pourtant pas à céder à nouveau : Machado déboule dans son couloir pour adresser un centre fort devant le but, converti à bout portant par le même Openda (2-0, 16e). Malgré une discussion pour le moins musclée, Monaco ne trouve pas les ressources et doit attendre les quelques minutes d’interruption à la suite de l’usage de feux d’artifices en tribune Marek pour reprendre leur souffle. Youssouf Fofana essaie bien de sonner la révolte en solitaire (33e), mais c’est trop peu. Et c’est même Seko Fofana qui manque de plier l’affaire pour le Racing, sur une remise d’Openda d’abord (39e), puis sur une lourde frappe partie fracasser la transversale de Nübel (44e).

Thomasson enfonce le clou

Un petit quart d’heure pour retrouver ses esprits plus tard, Monaco a toujours la tête sous l’eau au retour des vestiaires. Thomasson pense tripler la mise, avant d’être finalement signalé hors-jeu (49e). Mais ce n’est que partie remise pour l’ancien strasbourgeois, mis sur orbite par Openda après une magnifique course jusque dans la surface (3-0, 56e). Dépassés, les joueurs de la Principauté commencent déjà à baisser les bras, pendant que Bollaert hurle tout son plaisir de vivre une telle saison. Seko Fofana n’y arrive toujours pas face au but (71e), mais sans conséquences puisque dans la foulée, Ben Yedder manque son face à face devant Samba (72e) avant de voir le tout jeune Edan Diop, petit frère de Sofiane, passer pas loin de son premier but en Ligue 1 (75e). Probablement hors-jeu, Boadu envoie sa frappe de près nettement au-dessus (84e) et rien ne veut sourire aux visiteurs. C’est donc en dauphins du PSG que la bande de Franck Haise se posera devant l’Olimpico de ce dimanche soir.

Lens (3-4-2-1) : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Onana (Poręba, 89e), Fofana, Machado (Haïdara, 77e) – Thomasson (Fulgini, 77e), Sotoca – Openda (Buksa, 90e). Entraîneur : Franck Haise.

Monaco (4-4-2) : Nübel – Vanderson, Disasi, Maripán, C. Henrique – Diatta (Diop, 69e), Camara (Matazo, 88e), Fofana, Jakobs – Volland (Minamino, 77e), Ben Yedder (Boadu, 77e). Entraîneur : Philippe Clement.

