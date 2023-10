Peter Bosz amer envers l’arbitrage après le nul du PSV à Lens

C’est toujours la faute de l’arbitre, de toute façon.

Peter Bosz n’était pas vraiment satisfait du match nul concédé par son PSV Eindhoven sur la pelouse de Lens en Ligue des champions. Et notamment des choix arbitraux de M. Radu Petrescu. « De nombreuses décisions ont été en faveur des défenseurs. Par exemple, Malik Tillman a eu du mal, mais il a également reçu des coups et n’a pas été protégé par l’arbitre. Dans la situation où Luuk de Jong est attrapé, il ne reste plus qu’un joueur, c’est donc un carton rouge. Je suppose que nous serons mieux protégés à Eindhoven », a-t-il espéré après la rencontre.

L’ancien entraîneur de l’OL a également regretté le succès des Sang et Or face à Arsenal il y a trois semaines, leur donnant un avantage dans la course à la deuxième place. « La victoire d’Arsenal à Séville ? C’est bénéfique pour nous, a-t-il apprécié à propos du résultat de ce mardi. C’est dommage que Lens ait battu Arsenal ici (à Bollaert, NDLR). Pour nous, ce serait mieux si Arsenal gagnait tout sauf contre nous. Mais nous sommes toujours dans le coup. »

Peter Bosz : « Ouin ouin ouin. »

Qui mène contre Lens récolte la tempête