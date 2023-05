Payet et Tavares sanctionnés et écartés par Tudor

À qui a-t-il mis une claque cette fois ?

Suspendu pour trois matchs après son mauvais geste sur Yannick Cahuzac, entraîneur adjoint du RC Lens, il y a deux semaines lors de la défaite de l’OM à Bollaert (2-1), Dimitri Payet aurait dû disputer ce samedi son dernier match de la saison, alors que Marseille se déplace à Lille. Mais patatras, le Réunionnais est absent du groupe annoncé par le club. Selon RMC Sport, il s’agirait là d’une sanction d’Igor Tudor, et non d’un pépin physique. Le technicien croate n’aurait pas goûté l’attitude de Payet cette semaine à l’entraînement et l’aurait écarté en conséquence.

Une absence surprise, puisque l’ancien Nantais, après une saison galère, semblait revenir dans les plans de son coach, et prétendait à une seconde titularisation consécutive. Il n’en sera rien et, alors que la question de sa fin de parcours à l’OM, voire sa fin de carrière, se pose, il se pourrait que la victoire contre Angers (3-1) le week-end dernier ait été son dernier match sous les couleurs phocéennes. Nuno Tavares, également absent du groupe, aurait lui aussi été puni par Tudor, qui regretterait le manque d’implication de son piston portugais.

Dur de se motiver quand on ne joue qu’une place pour la C1.

