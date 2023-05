Marseille vient à bout d'Angers

Marseille 3-1 Angers

Buts : Sánchez (34e), Payet (48e) et Veretout (77e, SP) pour l’OM // Sima (28e) pour Angers

Face à un SCO relégué et au fond du seau depuis de nombreuses semaines, l’OM était contraint de faire plaisir à ses supporters ce dimanche soir en l’emportant avec la manière dans un Vélodrome où il a souvent eu du mal à performer. Les trois points ont bien été glanés, mais le spectacle n’aura pas forcément toujours été au rendez-vous malgré quatre réalisations sur le pré (3-1). Mais le plus important est sans doute là : Marseille revient à deux longueurs de Lens, et espère toujours gratter la deuxième place d’ici les trois prochaines rencontres.

Le SCO climatise, l’OM à réaction

Obligés de faire un gros résultat pour éviter une nouvelle honte à domicile, les Marseillais se lancent rapidement à l’assaut de la cage angevine. C’est le chef de meute Payet, avide de compétition, qui entre très fort dans la partie : le Réunionnais rate d’abord de peu une tête à bout portant (4e), puis voit Bernardoni se détendre avec brio pour stopper sa frappe en première intention (6e). Mais comme souvent ces dernières semaines, l’OM va se mettre à patauger et à manquer de créativité par un bloc adverse recroquevillé et globalement solide. Pire : sur son unique situation à se mettre sous la dent, le SCO va punir son hôte du soir. En deux temps trois mouvements, Abdelli envoie Sima dans la profondeur, qui s’en va remporter son duel face à un López pas exempt de tout reproche (0-1, 28e). Le Vélodrome devient glacial, mais ne tarde pas à se réchauffer : peu de temps après, Clauss distille un ballon judicieux pour Sánchez, qui dévie suffisamment le cuir pour tromper Bernardoni (1-1, 34e) et rassurer une équipe qui en avait bien besoin. Le coup d’accélérateur marseillais va alors s’estomper un petit peu, et c’est assez logiquement que les deux formations se quittent à la pause sur un nul.

Payet pour donner de l’oxygène au Vélodrome

Il suffisait d’aller souffler un coup pour que l’OM remette le turbo : toujours précieux dans la surface, Sánchez met un ballon vicieux en retrait, qui profite à un Payet totalement délaissé et la met facilement au fond (2-1, 48e). En tête, les hommes d’Igor Tudor vont légèrement baisser en intensité, assez peu inquiétés par ceux de Dujeux. Un seul petit frisson parcourt les travées du Vélodrome : sur un coup franc tiré par Bentaleb, Niane décroise une tête qui ne passe pas bien loin du montant de López (62e). Très peu, trop peu même, pour titiller Marseille, qui va alors profiter d’un coup du sort pour plier les débats. À la suite d’un corner, Balerdi dévie le ballon sur la main d’un joueur angevin. Après un check auprès de la VAR, l’arbitre accorde un penalty aux Phocéens, que Veretout transforme sans sourciller (3-1, 77e). Le suspense tué, les espaces s’ouvrent, et Vitinha, tout juste entré en jeu, a l’occasion de lui aussi se faire plaisir. Raté, car le Portugais ne cadre pas sa frappe alors qu’il était seul face à Bernardoni (84e). Son compatriote Tavares pense inscrire le quatrième dans le temps additionnel, mais voit l’arbitre lui signaler un hors-jeu (90e+1), quelques secondes après un raté de Veretout qui aurait pu s’offrir un doublé sur une demi-volée (88e). Marseille est toujours en vie, et la course à la place de dauphin s’annonce passionnante jusqu’au bout.

Marseille (3-4-2-1) : López – Rongier, Balerdi, Kolašinac (Bailly, 83e) – Ünder, Guendouzi (Mbemba, 73e), Veretout, Clauss (Tavares, 65e) – Malinovskyi, Payet (Vitinha, 65e) – Sánchez (Kaboré, 73e). Entraîneur : Igor Tudor.

Angers (5-3-2) : Bernardoni – Thioub, Valery, Blažič, Bamba, Kalumba (Šabanović, 83e) – Bentaleb, Mendy (Hunou, 87e), Abdelli – Niane (Bahoya, 83e), Sima. Entraîneur : Alexandre Dujeux.

