Paul Pogba pourrait ne plus rejouer avec la Juventus

« Une évidence ».

Voilà comment la Gazzetta dello Sport qualifie le départ de Paul Pogba de la Juventus dans ses colonnes du jour. À trois ans de la fin de son contrat avec la Vieille Dame, le Double P pourrait déjà plier bagage. Le Champion du monde 2018 a été accablé ce vendredi par une contre-analyse qui confirme un contrôle antidopage positif à la testostérone. Le joueur de 30 ans risque une suspension de deux à quatre ans qui pourrait mettre fin à son aventure avec la Juventus. Directeur de l’actionnaire du club, John Elkann a brièvement parlé du cas Pogba dans le quotidien transalpin, sans toutefois évoquer l’avenir du milieu de terrain : « Humainement, évidemment que c’est une grande tristesse, il était l’un des plus grands talents potentiels de ces dernières années ». Pour rappel, depuis son retour à la Juventus à l’été 2022, PP n’a disputé que onze bouts de match.

🔴 Gazzetta : L’histoire entre la Juve et Paul #Pogba est terminée après la confirmation de son test positif à la testostérone hier. Plus aucun doute, le club va s’en séparer. Il risque jusqu’à 4 ans de suspension, plus probable 1 ou 2 ans. pic.twitter.com/eOPRZhLAnD

