Pogba : test positif et avenir négatif ?

Accablé par une contre-analyse, Paul Pogba devrait avoir du mal à se dépêtrer de ce contrôle antidopage positif à la testostérone. Une nouvelle pierre dans son jardin qui ressemble de plus en plus au purgatoire.

Un derby de Turin samedi, la montée des marches de Clairefontaine lundi et les checks qui claquent avec les copains de sélection qui vont avec, le plaisir de jouer au quotidien. Tout ça, Paul Pogba n’y aura pas droit. Et a priori pour un bon bout de temps, si ce n’est à jamais. Ce vendredi et selon la Gazzetta dello Sport, la contre-analyse de son analyse urinaire d’un laboratoire romain a confirmé la présence d’un taux de testostérone anormalement élevé dans son corps. Cette sentence ne fait que dissoudre les rares doutes sur la fiabilité du premier contrôle effectué le 11 septembre après une rencontre de la Juventus contre l’Udinese à laquelle il n’avait même pas participé. Derrière ces tableurs pleins de molécules et de pourcentages, c’est surtout la fin d’une carrière qui se dessine à seulement 30 ans. Bien que rien n’ait été communiqué par l’intéressé ou son entourage, ce qui pend au nez de la Pioche aujourd’hui est une suspension de quatre ans, qui peut encore être réduite de moitié s’il parvient à prouver que ce dopage n’a pas été intentionnel. C’est en tout cas la ligne que l’international aux 91 sélections défend auprès de son club, assurant avoir pris des compléments alimentaires conseillés par un médecin à Miami sans en connaître la composition.

Pas de potion magique

Les auditions à venir ou recours juridiques viendront peut-être atténuer le choc, mais ce violent atterrissage, le gamin de Roissy a malheureusement eu le temps de le voir venir. Depuis son retour à la Juventus à l’été 2022, Pogba n’a disputé que onze bouts de match. Pour faire simple : le dernier game que le Double P a disputé en intégralité remonte au 25 février 2022, à l’occasion d’un tristounet 0-0 contre Watford avec Manchester United. Ensuite, l’aine, les adducteurs, la cuisse, le ménisque, l’ischio, dans le désordre et parfois plusieurs en même temps, ont rendu la pratique de son métier impossible, quand ce ne sont pas les déchirements familiaux ou les histoires de marabout qui l’ont plongé dans un sacré bourbier. Ce serait de la pure fiction d’imaginer que le milieu de terrain a eu recours à des produits dopants pour sortir de ce cercle vicieux, mais force est de constater que le Pogba qui a émerveillé la France (un peu moins ses clubs européens) entre 2013 et 2021 n’est plus sur le marché. Et ne comptez pas sur la Juventus pour pleurer la mise en retrait de son plus gros salaire avec ses 10 millions d’euros annuels.

La seule chose à faire aujourd’hui est de se demander ce qui a pu pousser les astres à lâcher en route un si gros talent après l’avoir amené à remporter la Coupe du monde 2018. Qui aurait pu protéger l’ex-Havrais ou du moins l’aider ? Peut-on éviter de s’acharner sur une idole qu’on a auparavant glorifiée ? Peut-on faire preuve d’indulgence face à ces hypothétiques mauvais choix ? Après la chute de l’an 2022, 2023 était placée sous le signe du retour en grâce : ses proches décrivaient il y a peu un garçon qui se donnait les moyens de se remettre sur les bons rails et de revenir plus fort, d’autant que la pression fait partie de sa vie depuis son adolescence. « Le football est le sport collectif le plus individuel, on est jugé tous les trois jours, on doit être bon tout le temps, alors qu’on a des soucis comme tout le monde, se confessait-il au Figaro. Mais il ne faut pas le dire (qu’il arrive aux joueurs de pleurer, NDLR). En tout cas publiquement. » Cette histoire, bizarrement assez commune lorsqu’il s’agit de rester au haut niveau, ne fait que rappeler que ces athlètes, aussi fortunés soient-ils, ne sont « pourtant pas des super-héros, mais seulement des êtres humains », comme il le clamait. Il n’y a qu’à attendre la décision de justice et la durée de suspension définitive pour savoir de quoi sera faite sa prochaine mission.

De nouveau testé positif, Paul Pogba dans une situation délicate