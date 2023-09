Patrick Vieira s’offre un dîner de gala avec Charles III

Comme les autres, Vieira a dû montrer patte blanche pour entrer.

À l’occasion de la visite du roi Charles III en France, un grand dîner se tient ce mercredi soir au château de Versailles. Au milieu des 160 convives se sont glissées quelques personnalités du sport et notamment un certain Patrick Vieira, entraîneur de Strasbourg, qui pourrait être rejoint par Arsène Wenger, également attendu sur place.

Dîner en l'honneur de Charles III: l'ancien footballeur Patrick Vieira dans la cour du château de Versailles pic.twitter.com/WLoGBcYOGJ — BFMTV (@BFMTV) September 20, 2023

Passé par Arsenal entre 1996 et 2005 et membre des Invincibles de 2004, Vieira, qui a fait un crochet par Manchester City en fin de carrière, compte plus de 450 matchs disputés de l’autre côté de la Manche. Il a également entraîné Crystal Palace entre juillet 2021 et mars 2023. D’où sa présence ce mercredi soir.

Espérons désormais pour lui que Charles III n’ait pas vu un match du RCSA cette saison.

