Paolo Maldini viré de l’AC Milan ?

Monument en péril.

Gerry Cardinale, le propriétaire de l’AC Milan et du fonds américain Redbird, envisagerait de se séparer de deux de ses dirigeants : Ricky Massara, directeur sportif, et surtout de la légende Paolo Maldini, responsable technique. D’après la Gazzetta dello Sport, des tensions seraient la cause de ce divorce. Les propriétaires n’ont pas aimé le dernier recrutement : l’énigme Charles De Ketelaere, transféré contre 32 millions d’euros plus 3 de bonus, ou l’arrivée libre de Divock Origi en provenance de Liverpool.

La bande de Stefano Pioli s’est qualifiée pour la prochaine C1 seulement grâce à la pénalité de points de la Juventus, passant de la cinquième à la quatrième place. Paolo Maldini n’a pas non plus sa langue dans sa poche. La légende rossonera a critiqué le fait que selon lui, Red Bird n’investisse pas assez. Sous la houlette de l’ancien défenseur, le club a remporté le Scudetto en 2022 et s’est hissé en demi-finales de Ligue des champions cette saison. Malgré sa prolongation l’été dernier pour deux saisons, l’officialisation de l’annonce devrait arriver sous peu. Selon Sky Sport Italia, les propriétaires souhaitent faire prendre du galon à Giorgio Furlani, directeur général, et le Français Geoffrey Moncada, responsable du recrutement, pourrait aussi avoir plus de liberté. Stefano Pioli ne serait pas affecté, ayant un contrat jusqu’en 2025.

Sinon, on peut trouver une place pour le Z ?

À Dieu Zlatan