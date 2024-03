Pablo Longoria ne s’inquiète pas pour la Ligue 1 après le départ de Mbappé

Il a toujours eu du flair, donc on lui fait confiance.

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille affrontera Villarreal en huitièmes de finale de Ligue Europa. À cette occasion, Pablo Longoria a donné une longue interview au média espagnol AS. Et comme il est de coutume ces derniers temps, une question lui a été posée sur le départ de Kylian Mbappé du PSG. Selon lui, son départ ne changera rien. « Ce que je ne comprends pas, c’est ce fatalisme sur la perte de Mbappé et les droits télé et cette phrase populaire : “Dieu merci, le PSG est venu sauver les droits télé du football français.” Le volume des droits télévisuels est similaire à ce que nous parcourons en ce moment », a affirmé le président marseillais.

Le montant des droits télévisuels n’a selon lui rien à voir avec les joueurs qui composent le championnat, mais bien avec « l’histoire que vous racontez autour de votre propre compétition ». C’est sur ce point précis que la Ligue des talents doit s’améliorer et non pas sur le niveau footballistique qui « est élevé ». Le problème en France, d’après Longoria, « c’est la manière dont on raconte cette histoire au quotidien parce que nous sommes tombés dans le sensationnalisme », regrette ce passionné de football qui désire avant tout que l’on parle de football et du jeu.

Il aura peut-être une chance de remporter le championnat, on comprend qu’il ne soit pas inquiet.

La Ligue 1 a battu des records d’affluence ce week-end