Quentin Merlin : « On ne joue pas contre Marcelino, on joue contre Villarreal »

Le retour de Marcelino est un non-évènement à Marseille.

Après avoir quitté l’OM avec fracas en septembre, puis cassé du sucre sur le club phocéen, l’entraîneur remet le pied à Marseille, ce jeudi, avec sa nouvelle équipe de Villarreal. Forcément, les Marseillais présents en conférence de presse ont été questionnés sur le sujet, avant ce huitième de finale aller de Ligue Europa. Réponse ? « On n’en parle pas trop, lâche Quentin Merlin, arrivé après le changement d’entraîneur. On ne joue pas contre Marcelino, on joue contre le club de Villarreal. Marcelino n’est pas une motivation en plus, on veut se qualifier et prendre une bonne option dès le match aller. »

Jean-Louis gasset s’est lui aussi exprimé sur le sujet Marcelino : « On n’en parle jamais. Je n’étais pas en France quand Marcelino entraînait l’OM. On joue contre Villarreal. On connaît leur jeu. C’est quelqu’un de respectable, il a une méthode. On fera le maximum pour contrecarrer tout ça. » L’entraîneur espagnol, de son côté, a retrouvé cette ville « comme si c’était hier ». « Je n’ai pas réfléchi à ce qui m’attend, a-t-il ajouté. J’ai eu la chance d’être coach ici, de vivre l’ambiance du stade, et je vais avoir la chance de découvrir le Vélodrome en tant qu’entraîneur visiteur. »

Ça sentira quand même le soufre, jeudi.