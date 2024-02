Pablo Longoria : « Je suis allé voir Xabi Alonso »

Pablo Longoria a eu du flair.

Mais pas d’arguments. Dans un entretien XXL accordé à So Foot (n°213, en kiosque jeudi 8 février), le président de l’Olympique de Marseille se confie comme rarement. Entre deux digressions sur Marseille et l’avenir du monde du football, l’Espagnol s’est justifié sur la valse des entraîneurs sur son banc de touche, et notamment sur le choix de son ami Marcelino l’été dernier : « Mon analyse, c’était qu’en maintenant la rigueur, la culture du travail et le rythme physique introduits par Igor Tudor, mais en y ajoutant un peu d’ordre, on pouvait avoir de meilleurs résultats. »

Mais avant cela, Pablo Longoria avait bien envisagé deux noms : Roberto De Zerbi et Xabi Alonso. « C’était après Jorge (Sampaoli), précise le président de l’OM au sujet du second. Je suis donc allé le voir. Il m’a dit non avec une élégance… La même qu’il avait quand il jouait au football, une transversale de 40 mètres dans les pieds. Il était en train de me dire non, j’aurais dû être énervé, mais j’avais presque envie de le remercier. (Rires.) Tu vois que son cerveau va à une autre vitesse. » Un refus que Longoria s’explique aisément : « Il savait exactement les trois-quatre clubs qu’il voulait entraîner et était prêt à les attendre. »

