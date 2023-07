Ousmane Dembélé pressenti pour être le futur capitaine du FC Barcelone

Profiter des changements en interne.

Depuis l’annonce de la retraite de Sergio Busquets et le départ de Jordi Alba, le Barça cherche un nouveau capitaine. L’institution catalane fonctionne avec quatre capitaines, dont faisaient évidemment partie le milieu de terrain et le latéral. Le départ de ces historiques du FC Barcelone libère deux places et pourrait donc profiter à Ousmane Dembélé. Selon Sport, le Français est très apprécié par Xavi et le vestiaire, et notamment par la maturité dont il fait désormais preuve après des débuts plutôt tumultueux et irréguliers. Avec 35 matchs la saison dernière, il a activement participé au sacre en Liga.

Au club depuis 2017, Ousmane Dembélé est désormais l’un des plus anciens de l’effectif, en compagnie notamment de Marc-André ter Stegen et Sergi Roberto, déjà promus dans le cercle des quatre potentiels détenteur du brassard. Sous contrat jusqu’en 2024 et en pourparlers à propos d’une prolongation, l’international français peut ainsi avoir la preuve d’une véritable confiance de la part du club dans les prochaines semaines. Respectivement arrivés à Barcelone en 2019 et 2022, Frenkie de Jong et Robert Lewandowski sont également dans la liste des éventuels prétendants.

La photo de présentation des capitaines sera en tout cas bien différente des années précédentes.

