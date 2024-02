Ounahi, avant d’affronter le Shakhtar : « Le conflit, ça ne nous regarde pas »

Le contexte, on s’en fout.

Interrogé en conférence de presse ce mercredi à la veille du barrage aller de la Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk, le milieu de terrain Azzedine Ounahi a fait peu d’état d’âme sur le sort réservé à son adversaire ukrainien. « On a regardé des vidéos pendant la semaine. On est concentré sur nous. C’est une équipe qui prend des risques avec beaucoup de joueurs techniques. Si demain on est à 100%, on va revenir avec un bon résultat. Le conflit, ça ne nous regarde pas, que ça soit ici ou ailleurs, ça reste un match, avec des adversaires et un terrain, et que le meilleur gagne ! », lance l’international marocain.

Une communication bancale, qui a fait réagir les journalistes ukrainiens présents dans l’audience. Mais pas autant que lorsque Gennaro Gattuso a osé lancé « On est en guerre ! » au moment de parler de faire front commun face à la « crise de résultats ». Avant de reprendre : « En guerre footballistique, il y a déjà assez de guerres dans le monde. » « On a eu de mauvais moments, de mauvais résultats, mais ce n’est pas une crise de jeu, assure le Calabrais. C’est sans doute un problème de confiance, de fierté. On doit avoir confiance en nous. »

Le Shakhtar lui n’a plus joué de match officiel depuis le 13 décembre, sympa pour la confiance.

