On connaît la durée de l’indisponibilité de Kylian Mbappé

*Roulement de tambour*

C’était l’interrogation qui planait autour du Real Madrid : la durée de l’absence de Kylian Mbappé. Sorti sur blessure en fin de match contre Arsenal (1-2), touché à la cheville, le Français inquiétait les Merengues à un peu plus d’une semaine de la finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone. Ce vendredi, il a passé des examens médicaux rassurants.

Plus de peur que de mal

Le quotidien espagnol AS rapporte que le Kyks souffre « d’une légère entorse à la cheville droite ». Seuls quelques jours de repos et un peu de kiné et hop, le Madrilène sera de retour sur les pelouses. Il manquera seulement deux rencontres : le match de ce week-end contre Bilbao, qu’il ne devait de toutes façons pas disputer pour suspension, et contre Getafe, le mercredi 23 avril. Pour ce derby, la présence de Mbappé « n’est pas exclue, mais il ne prendra aucun risque. Si la douleur a complètement disparu, il pourrait jouer quelques minutes, mais seulement si le risque de rechute est nul », explique le média madrilène.

L’objectif est donc d’avoir le numéro 9 du Real Madrid au top de sa condition physique pour la finale de la Coupe d’Espagne contre le Barça. D’autant plus que ce trophée pourrait être le seul titre majeur soulevé par les hommes de Carlo Ancelotti, éliminés de la Ligue des champions et à quatre points du rival barcelonais en championnat. Bon, ce n’est pas fait, mais la possibilité existe.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨 👌 Mbappé estará en La Cartuja 🔗 Te contamos más: https://t.co/tCjR4G5wgN pic.twitter.com/9fX3kKFdzw — Diario AS (@diarioas) April 18, 2025

En espérant pour lui qu’il sera performant dans un grand soir, pour une fois.

