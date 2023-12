OM-OL : le bus lyonnais arrivé au Vélodrome sans incident

Info presque pas banale.

Le bus de l’Olympique lyonnais et les joueurs qu’il contenait sont arrivés sains et saufs au Vélodrome avant l’Olympico de ce mercredi (21h). Le tracé « secret » dessiné par les autorités publiques, mais suivi en direct par les caméras de la chaîne L’Équipe, a permis au véhicule banalisé mais cerclé par des dizaines de CRS de vivre un trajet plutôt apaisé. Pas de jets de pierre donc, mais pas non plus de vitres pare-balles supersoniques promises par John Textor le soir même du caillassage qui avait vu Fabio Grosso être sérieusement blessé à l’œil.

🚨 L'arrivée du bus lyonnais banalisé avec une escorte conséquente. #OMOL pic.twitter.com/bCqAjuOg4g — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 6, 2023

Enfin une bonne nouvelle.

OM-OL : Les supporters marseillais font grève pour protester contre des mesures liberticides