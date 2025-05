Olivier Létang se montre très clair sur le futur de Bruno Genesio au LOSC

Une p’tite année et puis s’en va ?

Avec sa victoire contre Reims samedi (2-1) lors de l’ultime journée de Ligue 1, le LOSC de Bruno Genesio s’est qualifié pour la Ligue Europa en assurant une cinquième place au championnat. Une saison chargée (51 matchs toutes compétitions confondues) et riche en émotions qui laisserait tout de même l’entraîneur français en plein doute sur son avenir dans le Nord, selon L’Équipe.

« Il sera notre entraîneur la saison prochaine »

Parmi les raisons évoquées par le quotidien, sa relation professionnelle avec son président Olivier Létang. Genesio estimerait que son boss serait trop interventionniste et agirait de manière unilatérale, ce qui avait déjà été reproché au dirigeant par ses précédents coachs. Un comportement qui pourrait pousser le Français à mettre les voiles, après une seule saison passée chez le champion de France 2011. « Les contrats sont faits pour être honorés. Après, il y a un bilan à faire. Et des réponses à apporter à certaines questions », a-t-il lâché samedi soir.

« Bruno (Genesio) est sous contrat (jusqu’en 2026, NDLR). On est très heureux. Il sera notre entraîneur la saison prochaine », a répondu fermement Létang après le 17e succès décroché en Ligue 1. D’ici à la reprise de l’entraînement le 30 juin prochain, les deux hommes devraient avoir eu une discussion pour fixer le cap et mettre à plat (ou non) leurs désaccords.

Et si Genesio prenait une saison de vacances avant de remplacer DD ?