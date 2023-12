Nice met fin à la série lensoise

OGC Nice 2-0 RC Lens

Buts : Moffi (76e, 78e SP) pour les Aiglons

95 jours.

Cela faisait plus de trois mois que Lens n’avait pas perdu en Ligue 1. Mais cette excellente série, qui lui a permis de retrouver le haut du tableau, a pris fin ce mercredi à l’Allianz Riviera où Nice, toujours aussi sérieux, a fini par faire craquer son adversaire (2-0). Le spectacle, débuté très tôt par des tribunes garnies d’engins pyrotechniques, tarde néanmoins à faire sa place sur la Côte d’Azur, seul Florian Sotoca se distinguant peu avant la pause, mais son pion est refusé pour une position de hors-jeu (37e).

Nice, uniquement dangereux sur une triple occasion dans les ultimes secondes du premier acte (45e+2), poursuit son jeu à réaction en répondant au poteau de David Costa (56e) par une grosse opportunité d’Evann Guessand (58e). Les Aiglons prennent finalement leur envol à l’entame du dernier quart d’heure grâce au super sub Terem Moffi, impérial sur un penalty obtenu par Guessand (1-0, 76e), puis renard des surfaces par excellence pour crucifier Brice Samba et les Sang et Or (2-0, 78e), coincés au septième rang (26 points) à mi-parcours du championnat.

Soit neuf unités d’écart avec l’OGCN, principal rival du PSG cette saison.

Nice (4-3-3) : Bulka – Lotomba, Mendy (Claude-Maurice, 85e), Dante, Bard – Sanson, Bouadoui (Perraud, 89e), Rosario – Laborde (Moffi, 73e), Guessand, Boga (Louchet, 88e). Entraîneur : Francesco Farioli.

Lens (3-4-2-1) : Samba – Khusanov, Medina, Haïdara – Aguilar, El Aynaoui (Cortés, 82e), Abdul Samed, Frankowski (Fulgini, 74e) – Sotoca (Guilavogui, 82e), Costa (Diouf, 74e) – Saïd (Wahi, 74e). Entraîneur : Franck Haise.

