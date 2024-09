Pronostic Lens Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens et Nice se quittent sur un nul

Engagé en Ligue des champions la saison dernière, le Racing Club de Lens a dû se contenter d’une place de barragiste pour l’Europe. Lors de cette double confrontation face au Panathinaikos, les Lensois ont certainement montré le meilleur visage mais ont manqué de justesse dans le dernier geste à l’image de Sotoca qui avait raté un penalty. Désormais entraîné par Will Still, le RCL a parfaitement lancé la Ligue 1 en s’imposant contre Angers et Brest. Depuis, les Nordistes ont calé en étant tenu en échec lors des 3 dernières journées face à 3 gros adversaires du championnat, à savoir Monaco, Lyon et Rennes. Le week-end dernier, les Lensois ont longtemps couru après le score mais sont parvenus à égaliser en toute fin de match par la recrue Nzola, auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs. Invaincu en Ligue 1, Lens fait face à un nouveau challenge avec la réception de Nice.

En face, Nice a réalisé une très belle saison l’an passé avec Farioli à sa tête. Le Gym est parvenu à accrocher une place européenne, mais a vu son coach italien rejoindre l’Ajax. Pour lui succéder, la formation azuréenne a misé sur Franck Haise, qui a fait le bonheur du Racing pendant de longues années. Cette rencontre aura donc une saveur particulière pour le technicien français, face à son ancien public qui lui doit beaucoup. En milieu de semaine, les Aiglons ont partagé les points avec la Real Sociedad en Ligue Europa et peuvent nourrir quelques regrets avec le penalty manqué de Guessand. Pas spécialement bien rentré dans son exercice, le Gym s’est incliné contre Auxerre avant d’être tenu en échec par Toulouse. Depuis, les Niçois ont affiché de gros progrès dans le jeu avec une nette victoire à Angers (1-4), une bonne prestation à Marseille (2-0) malgré la défaite. Finalement, les Azuréens se sont baladés le week-end dernier en humiliant l’AS Saint-Étienne (8-0). Les attaquants du Gym se sont fait plaisir lors de ce match, puisque Cho, Moukoko, Guessand ou le revenant Diop ont tous marqué. Nice arrive en pleine confiance mais fera face à une équipe lensoise invaincue depuis le début de saison, les 2 équipes semblent se diriger sur un nul.

