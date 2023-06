Nice calme Lyon, qui dit au revoir à l’Europe

OGC Nice 3-1 Olympique lyonnais

Buts : Boateng (5e CSC), Laborde (28e) et Moffi (33e) pour les Aiglons // Jeffinho (41e) pour les Gones

Lyon finit fanny.

Pas d’Europe, ni même de titre honorifique de meilleur buteur pour Alexandre Lacazette, rien de plus qu’une ultime défaite décevante pour l’Olympique lyonnais sur la pelouse de l’OGC Nice (3-1) ce dimanche lors de la dernière journée de Ligue 1. Le début de match réveille d’ailleurs de sombres souvenirs pour les supporters des Gones lorsque Jérôme Boateng surprend tout le monde d’une passe en retrait, y compris Anthony Lopes (1-0, 5e). Et tandis que Lacazette, Barcola ou encore Cherki vendangent de nombreuses occasions, le Gym ne se fait pas prier pour assommer la rencontre dès la demi-heure de jeu grâce à l’opportunisme de Gaëtan Laborde (2-0, 28e) et de Terem Moffi (3-0, 33e).

Sonnés, les Gones parviennent néanmoins à sauver l’honneur grâce au duo Jeffinho-Rayan Cherki et la précision du Brésilien (3-1, 41e), qui inscrit par la même occasion son premier but en Ligue 1. Le score, lui, n’évoluera plus jusqu’à la fin de la rencontre, même si les Aiglons, qui n’avaient plus rien à jouer en cette fin de saison si ce n’est donner un peu de bonheur à leurs supporters, poussent en vain en seconde période pour aggraver le score.

Bonne nouvelle pour les deux équipes : la saison est enfin finie.

Nice (3-4-2-1) : Schmeichel – Mendy (Bouanani, 46e), Dante, Rosario – Lotomba, Beka Beka (Trinker, 90e+4), Boudaoui (Belahyane, 59e), Bard (Amraoui, 82e) – Laborde, Diop (Dacourt, 90e+4) – Moffi. Entraîneur : Julien Sablé.

OL (4-2-3-1) : Lopes – Kumbedi, Boateng (Mendes, 46e), Lukeba, Tagliafico – Caqueret, Tolisso (Lepenant, 70e) – Barcola, Cherki (Sarr, 76e), Jeffinho – Lacazette. Entraîneur : Laurent Blanc.

