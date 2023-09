N’Golo Kanté régale avec Al-Ittihad

Malgré les blessures, Kanté reste bon.

Quelques mois après son arrivée à Al-Ittihad, en Arabie saoudite, N’Golo Kanté a déjà trouvé le chemin des filets. Remis des pépins physiques qui l’ont privé de sa dernière saison à Chelsea, le milieu de terrain semble en effet retrouver du plaisir sur les terrains, au point de s’offrir un missile ce jeudi soir pour inscrire le 24e but de sa carrière. Pour la réception d’Al-Fateh, Kanté s’est ainsi targué d’un magnifique enchaînement crochet-enroulé sous la barre.

Ce but inscrit peu avant la pause aura d’ailleurs été celui de la victoire (2-1). Al-Ittihad étant toujours leader de Saudi Pro League. La dernière réalisation de Kanté remonte au 20 novembre 2021, et un très joli raid solitaire conclu d’une frappe en lucarne (décidément) face à Leicester en Premier League (victoire de Chelsea 0-3).

N’Golo Kante scores an incredible first goal for Al-Ittihad.🔥

