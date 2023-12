Neymar attaque une influenceuse en justice

Les fins de mois semblent compliquées en Arabie saoudite.

Toujours en train d’essayer de récupérer de sa 148e blessure (au moins), Neymar doit également affronter un autre terrain, celui de la justice. Comme l’a révélé le média brésilien UOL, l’attaquant d’Al-Hilal a poursuivi une influenceuse du nom de Sophia Barclay pour diffamation. Dans une série d’interviews, la star des réseaux sociaux a avoué avoir eu une relation intime avec l’ex-numéro 10 du Paris Saint-Germain, un surfeur et une autre femme lors d’une fête. Ce qui n’a visiblement pas plu au Brésilien.

En guise de dommages et intérêts, Neymar réclame pas moins de 18 000 euros, estimant que ces déclarations ont porté atteinte à sa dignité, son image et sa réputation. Le joueur d’Al-Hilal aurait également proposé à la femme un contrat pour que leur relation ne soit pas rendue publique, sous peine d’une amende de 3700 euros. Bon, depuis la plainte, l’influenceuse s’est ravisée et a avoué son erreur publiquement tout en s’excusant auprès des personnes impliquées.

18 000 euros ? Ça paye si mal que ça le football dans le Golfe ?

