Newcastle fait craquer Chelsea

Newcastle 4-1 Chelsea

Buts : Isak (13e), Lascelles (60e), Joelinton (61e) et Gordon (83e) pour les Magpies // Sterling (23e) pour les Blues

Expulsion : James (73e) pour Chelsea

Fin de série pour les Blues.

Invaincu depuis deux mois, Chelsea s’est fait stopper net ce samedi après-midi en prenant l’eau face à Newcastle (3-1). Dans la fraîcheur du nord de l’Angleterre et la beauté de St James’ Park, les Blues se font surprendre dès le quart d’heure de jeu par la vision du tout jeune Lewis Miley (17 ans), qui trouve Alexander Isak dans la surface, au milieu de la défense adverse. Un cadeau que l’international suédois converti sans hésiter (1-0, 13e). Toutefois, cette ouverture du score n’assomme pas des Blues au caractère trempé depuis plusieurs semaines et qui égalisent dix minutes plus tard sur un superbe coup franc tiré – une fois n’est pas coutume – par Raheem Sterling (1-1, 23e).

Mais le pion de l’ancien joueur de Manchester City n’est que l’arbre qui cache la forêt. Les Blues reculent de plus en plus et, après une grosse alerte sur un splendide coup franc de Kieran Trippier sur la barre (43e), finissent par craquer deux fois en 60 secondes à l’heure de jeu. Le capitaine Jamaal Lascelles remet d’abord son équipe devant d’une tête puissante (2-1, 60e) puis, sur l’engagement, la passe complètement loupée de Thiago Silva profite à Joelinton qui vient crucifier Robert Sanchez à bout portant (3-1, 61e). Les hommes de Mauricio Pochettino ne s’en remettront pas cette fois-ci et craquent complètement, finissant à dix après l’expulsion de Reece James (73e) et encaissant un ultime pion d’Anthony Gordon (4-1, 83e).

Les Magpies sont en pleine bourre, trois jours avant de se déplacer au Parc des Princes. Comme par hasard.

Newcastle (4-3-3) : Pope – Trippier, Lascelles (Dummett, 86e), Schär, Livramento – Miley (Diallo, 90e+3), Guimarães, Joelinto – Almirón (Murphy, 87e), Isak (Ritchie, 81e), Gordon (Ndiweni, 90e+2). Entraîneur : Eddie Howe.

Chelsea (4-2-3-1) : Sanchez – James, Silva, Badiashile, Cucurella – Ugochukwu (Caicedo, 69e), Fernández – Palmer (Colwill, 75e), Gallagher (Mudryk, 69e), Sterling (Madueke, 87e) – Jackson (Broja, 69e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Les autres résultats du Multiplex

Sheffield United 1-3 Bournemouth

Buts : McBurnie (90e+7) pour les Blades // Tavernier (12e, 51e) et Kluivert (45e+3) pour les Cherries

Nottingham Forest 2-3 Brighton

Buts : Elanga (3e) et Gibbs-White (76e SP) pour Forest // Ferguson (26e) et Pedro (45e+4, 58e) pour les Seagulls

Expulsion : Dunk (73e) pour Brighton

Burnley 1-2 West Ham

Buts : Rodriguez (49e SP) pour les Clarets // O’Shea (86e CSC) et Souček (90e+1) pour les Hammers

Luton Town 2-1 Crystal Palace

Buts : Mengi (72e) et Brown (83e) pour les Hatters // Olise (74e) pour les Eagles

Pronostic Newcastle Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League