Nantes ne comprend pas sa lourde sanction

C’est pas juste !

Le FC Nantes a été lourdement sanctionné après l’anniversaire fêté par la tribune Loire face à Strasbourg, à grand renfort de fumigènes : un match à huis clos total plus deux de fermeture pour la tribune en question. De quoi provoquer la colère du club, qui a immédiatement affirmé son intention de saisir le CNOSF. « Le huis clos total est une sanction disproportionnée. Nous nous attendions à une sanction par rapport au nombre important d’engins pyrotechniques utilisés, mais jamais nous n’imaginions qu’un stade complet serait fermé, privant 25 000 personnes du match contre Lyon, s’est indigné Loïc Morin, le secrétaire général du FC Nantes, dans les colonnes de L’Équipe. On ne comprend pas, alors que 100 % des engins pyrotechniques ont été craqués en tribune Loire, que cela n’a pas provoqué d’incident. »

Le FC Nantes lourdement sanctionné à la suite de la Commission de Discipline de la LFP. https://t.co/yFZdzzhPLB — FC Nantes (@FCNantes) March 20, 2024

« Ce n’est pas normal, la pénalité est très dure. On va perdre 1,4 million d’euros sur ce match. En plus, on paie des amendes… Ce n’est pas sérieux, c’est injuste », a pour sa part réagi le président des Canaris, Waldemar Kita. Déjà fermée à trois reprises depuis l’entame de la saison, la tribune Loire restera donc fermée pour les trois derniers matchs de championnat, sauf décision contraire.

La mission sauvetage pilotée par Antoine Kombouaré n’en sera que plus belle.

