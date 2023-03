Nagelsmann viré du Bayern au profit de Tuchel ?

Éliminer le PSG en C1 n’aura pas suffi.

C’est la bombe du soir en Allemagne : Julian Nagelsmann serait démis de ses fonctions selon le quotidien Bild et le journaliste italien Fabrizio Romano.

Qualifié en demies de Ligue des champions, face à Manchester City, mais actuel second de Bundesliga derrière le Borussia Dortmund à la suite de sa défaite avant la trêve face au Bayer Leverkusen (2-1), le FC Bayern espérerait un électrochoc dans le jeu alors que tout est encore possible pour le Rekordmeister. Son successeur est déjà tout trouvé : Thomas Tuchel, ancien coach du PSG et de Dortmund, vainqueur de la Ligue des champions en 2021 avec Chelsea. Une nomination qui enterrerait définitivement les rumeurs de retour sur le banc parisien du technicien allemand. Si cela se confirme, le premier rendez-vous de Tuchel à la tête du Bayern serait face à… Dortmund, le 1er avril prochain.

Félicitations donc à Julian Nagelsmann pour sa nomination future au Paris Saint-Germain.

Leverkusen surprend le Bayern Munich