Nabil Bentaleb félicité par ses coéquipiers après son retour victorieux

Quelle belle histoire.

C’est assurément la belle image de la 22e journée, et très certainement l’un des épisodes les plus marquants de cette saison 2024-2025. Celle de Nabil Bentaleb, premier buteur d’un Lille victorieux à Rennes ce dimanche soir, pour son retour à la compétition après un arrêt cardiaque qui a failli lui coûter la vie en juin 2024. Présents en zone mixte après la rencontre, ses coéquipiers Lucas Chevalier et Benjamin André sont revenus sur cette incroyable histoire.

« Il sentait qu’il allait marquer »

À commencer par le capitaine et milieu de terrain du LOSC. « Il y a des destins comme ça qui sont extraordinaires, je pense que c’était écrit. Il nous a dit après le match qu’il sentait qu’il allait marquer. Il y a une grande émotion, nous on a vécu ça de l’intérieur. Il s’est beaucoup battu pour revenir, ce n’était jamais arrivé en France… l’histoire est magnifique », commente-t-il à propos de Nabil Bentaleb, buteur seulement quatre minutes après son retour sur les terrains.

Puis c’est au tour du gardien Lucas Chevalier de s’émouvoir. « Il peut paraître très dur et imperturbable, mais je pense que dans le fond, il s’est passé beaucoup de choses, donc on a fait en sorte de tous le féliciter et ça va lui faire du bien mentalement après 9 mois en dehors des terrains. Il y a une belle page de Nabil cette année. »

Ce Lille est décidément fait de belles histoires.

Nabil Bentaleb : « Des images gravées à vie »