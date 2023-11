Mourinho : « Seul un fou quitte le Real »

Ne me quitte pas.

Dans une interview pour la Rai diffusée ce mercredi, José Mourinho a vivement déconseillé à Carlo Ancelotti de quitter le Real Madrid pour aller entraîner la sélection brésilienne à l’issue de la saison. « Seul un fou quitte le Real quand le Real le veut, assure l’actuel entraîneur de l’AS Roma. Et ce fou, c’est moi. Je suis le seul. Après trois ans là-bas, le président et José Ángel Sánchez (le bras droit de Florentino Pérez, ndlr) voulaient tellement, tellement, tellement que je continue… mais c’est moi qui ai décidé. Un fou. Je suis sûr qu’au moindre geste de Florentino, Carlo restera. Il est parfait pour le Real et le Real est parfait pour lui. »

Celui qui est passé par la Maison blanche entre 2010 et 2013 veut même voir Ancelotti rester bien au-delà de son actuel bail courant jusqu’en juin 2024 : « Moi, en tant que madridista, avec un cœur blanc et en tant qu’ancelottista, j’espère que la saison se passera de manière fantastique et que la saison prochaine Carlo sera là, parce qu’il est l’entraîneur parfait pour le Real Madrid. »

Tout peut s’oublier…

