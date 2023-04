José Mourinho second choix du Brésil en cas d’échec de la piste Ancelotti 

José un second choix ? Il risque de faire la mou.

Carlo Ancelotti est la priorité de la fédération brésilienne pour prendre les rênes de sa sélection, dirigée par l’intérimaire Ramon Menezes. Depuis le départ de Tite après l’élimination des Auriverdes en quart de finale de la Coupe du monde face à la Croatie, la CBF multiplie en effet les appels du pied.

Selon The Athletic, Ednaldo Rodrigues, président de la fédé brésilienne aurait déjà échangé avec plusieurs intermédiaires de Carlo Ancelotti, ce dernier ne voulant pas d’interférence dans ce moment cruciale de la saison du Real Madrid, qui se déplacera à Chelsea ce mercredi en quart de final retour de la Ligue des champions (2-0, à l’aller). En attendant, les dirigeants de la CBF souhaiteraient assurer leurs arrières en sondant également José Mourinho. En plus de sa grosse expérience du très haut niveau, Mourinho a pour lui l’avantage de la langue. Toutefois, le technicien portugais est également sous contrat avec la Roma jusqu’en juin 2024 et sera, de fait, difficile à aller chercher.

Rudi Garcia libre depuis son licenciement de Al Nassr serait le plan C.

