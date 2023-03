Montpellier se régale contre Angers

Montpellier 5-0 Angers

Buts : Khazri (2e), Savanier (25e SP et 51e), Maouassa (45e+3) et Wahi (73e) pour le MHSC



Expulsions : Bentaleb (57e) pour le SCO

Au moins les joueurs d’Angers auront pu bronzer…

Il ne fallait pas s’attarder à la plage ou autour d’un barbecue, malgré le soleil montpelliérain. Après moins de deux petites minutes, Wahbi Khazri a ouvert le score. Sur un centre de Faitout Maouassa côté gauche, Arnaud Nordin a manqué sa tête plongeante au premier poteau. Seul au second poteau, le Tunisien a eu le temps de contrôler, finir son café et expédier un missile qui a tapé la barre avant de rentrer (1-0, 2e). Pour la huitième fois de la saison, Angers a encaissé un but sur son premier tir cadré concédé de la rencontre… Le MHSC a continué de pousser, et Ilyes Chetti a séché Arnaud Nordin dans la surface. Penalty qui a permis à Téji Savanier de prendre à contre-pied son ancien partenaire de Nîmes, Paul Bernardoni (2-0, 25e). Avant la mi-temps, le gardien angevin est allé chercher le ballon une troisième fois dans ses filets. Après un cafouillage dans la surface, le ballon est arrivé dans les pieds de Faitout Maouassa, côté droit, qui a enroulé sa frappe du gauche (3-0, 45e+3).

Les cinq premières minutes de la seconde mi-temps ont été à l’avantage des Angevins. Mais cinq seulement. Puis Issiaga Sylla s’est projeté dans son couloir gauche et a centré en retrait pour Téji Savanier. La casquette de Paul Bernardoni l’a protégé du soleil, mais pas de la reprise sous la barre du capitaine héraultais (4-0, 51e). Comme si cela ne suffisait pas, les Angevins ont perdu leur capitaine Nabil Bentaleb, exclu pour avoir notamment eu des mots envers Benoît Millot (57e). À un de moins, cela ne s’est pas arrangé pour Angers. Elye Wahi a récupéré un ballon que les Angevins ont laissé, pensant qu’il partait en touche. L’attaquant, à coups de feintes, a fait danser la défense adverse, a trompé Paul Bernardoni et a même claqué une bise au président Laurent Nicollin (5-0, 73e). Montpellier s’éloigne de la zone rouge, et Michel Der Zakarian a relancé le MHSC avec trois victoires et un match nul.

Laurent Nicollin va prolonger MDZ jusqu’en 2050.

MHSC (4-2-3-1) : Lecomte – Sacko, Jullien, Kouyaté (Sakho, 71e), Sylla – Ferri (Fayad, 71e), Chotard – Nordin (Germain, 71e), Savanier, Maouassa (Mavididi, 61e) – Khazri (Wahi, 61e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Angers SCO (4-4-3) : Bernardoni – Valery, Hountondji, Camara (Blažič, 46e), Chetti (Šabanović, 46e) – Mendy, Bentaleb, Abdelli (Capelle, 67e) – Sima (Hunou, 77e), Niane (El Melali, 46e), Salama. Entraîneur : Abdel Bouhazama.

