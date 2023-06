Mercato : Une future recrue du PSG annonce elle-même son transfert

Inversion des rôles.

Le PSG n’a pas encore officialisé le transfert de l’Uruguayen Manuel Ugarte (22 ans) en provenance du Sporting CP… Mais le joueur l’a fait à la place du club. Actuellement en vacances en Uruguay, il en a profité pour aller soutenir la sélection nationale (il n’a pas été sélectionné dans la première liste de Marcelo Bielsa) qui affrontait le Nicaragua ce jeudi. « Je vais maintenant me reposer un peu avant de commencer au PSG. Je vais dans un grand club. Je ne m’en suis pas encore vraiment rendu compte. Je suis très heureux », a annoncé le joueur dans des propos rapportés par le journal portugais Record.

Le milieu de terrain de 22 ans a également regretté le départ de Lionel Messi. « C’est vrai que Messi part. Ça aurait été incroyable de jouer avec lui. Ce sont des choses de football, mais je suis très content. » Passé par le CA Fénix au pays, puis le FC Famalicão et arrivé à Lisbonne à l’été 2021, le milieu défensif a disputé 47 rencontres cette saison, terminant quatrième du championnat, finaliste de la Coupe de la ligue et quart de finaliste de la C3. Si le transfert se fait bel et bien, Paname déboursera 60 millions pour faire péter sa clause libératoire.

Le PSG attend désormais que son prochain entraîneur annonce lui-même son arrivée.

Les intérêts de Rayan Cherki bientôt gérés par la mère de Kylian Mbappé ?