Mathys Tel continue son début de saison tonitruant

Plus précis que Guillaume Tell ? Mathys Tel !

Il a beau n’avoir que 18 ans, Mathys Tel continue de faire son trou au Bayern Munich. Beaucoup plus responsabilisé que l’an dernier, l’ancien Rennais régale en Bavière. Opposé mardi au SC Preußen Münster (troisième division) au premier tour de Coupe d’Allemagne, le Rekordmeister – avec une équipe remaniée pour l’occasion – a pu compter sur son attaquant français, de nouveau buteur (86e, sur un service de Bouna Sarr), à l’origine de l’ouverture du score d’Eric Maxim Choupo-Moting (9e), avec une nette victoire au bout (0-4).

Auteur de 6 buts en 28 apparitions la saison passée (600 minutes), Tel en est cette année à 5 pions (avec notamment un bijou contre Manchester United en Ligue des champions) et une passe décisive en 8 matchs et 236 minutes jouées. Un ratio plus qu’intéressant pour un joueur encore amené à se développer, mais convaincu de ses capacités. Il a, par ailleurs, de nouveau offert son maillot à un fan à l’issue du match. Bref, il fait tout pour se mettre les supporters dans la poche.

Mathys Tel OFFRE son maillot à un jeune fan rentré sur la pelouse ! 👏❤️ ( Third manche longue flocage Tel 39, il se met vraiment bien l’ami ) pic.twitter.com/SW6gsj4gPq — Univers Bayern (@UniversBayern) September 26, 2023

L’avenir s’annonce radieux.

