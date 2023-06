Match arrêté entre l’Irlande U21 et le Koweït à cause d’insultes racistes

Le match entre les jeunes de l’Irlande et du Koweït a été arrêté à cause d’insultes racistes venant des rangs koweïtiens. À Vienne, à quelques minutes d’intervalle, le match entre la Nouvelle-Zélande et le Qatar a été abandonné par les Néo-Zélandais à la mi-temps pour la même raison. De fait, la Fédération irlandaise de football a annoncé saisir la FIFA et l’UEFA pour protéger son joueur, remplaçant au moment des actes, et tenter d’éloigner cette menace des terrains.

The FAI regrets to announce that today’s U21 international against Kuwait has been abandoned after a racist remark was made by a Kuwaiti player towards one of our substitutes. — Ireland Football ⚽️🇮🇪 (@IrelandFootball) June 19, 2023

Mais les responsables de la Fédé koweïtienne n’ont pas tardé à nier les affirmations irlandaises, considérées comme fausses. Dans leur communiqué, ils expliquent avoir arrêté le match pour d’autres raisons extrasportives : « Le match n’est pas allé à son terme en raison de la rudesse et de la tension excessive entre les joueurs. Le match a été arrêté par l’arbitre à la 70e minute afin de protéger les joueurs de blessures potentielles. »

Kuwait Football Association condemns the announcement made by the Irish Football Association through its official Twitter account, regarding the alleged racism directed towards one of their players during the friendly match between Kuwait Olympic Team and the Irish team, held on… pic.twitter.com/sU8q6JMvD0 — KuwaitFA (@KuwaitFA) June 19, 2023

Les racistes ont pris le dernier vol Séville – Vienne. Prochaine destination Londres ?

