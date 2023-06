Vinícius prend la tête de la commission anti-raciste à la FIFA

Le petit prince brésilien.

Victime de racisme, face à Valence il y a quelques semaines et globalement toute la saison, Vinícius Júnior lutte contre ce fléau. Et il va continuer à le faire, puisque l’attaquant brésilien va diriger une commission dédiée à la lutte contre le racisme au sein de la FIFA. Celle-ci sera constituée de plusieurs joueurs qui décideront ensemble de sanction contre les comportements discriminatoires. Le président de la FIFA, Gianni Infantino a ajouté : « Il n’y aura plus de football avec du racisme. Les matchs doivent être arrêtés immédiatement quand cela se produit. Assez, c’est assez. » Il a donc décidé de nommer le joueur du Real Madrid en tant que responsable de cette commission, lui qui est placé en première ligne dans ce combat.

