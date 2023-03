Mis en examen pour viol le 3 mars dernier, Achraf Hakimi a bien été appelé par Walid Regragui pour disputer les deux prochains matchs amicaux du Maroc. « Il est serein, c’est le plus important. Nous, on est avec lui, il y a la présomption d’innocence jusqu’à preuve du contraire, nous et tous les Marocains, on est derrière Achraf, a déclaré Regragui dans des propos rapportés par l’AFP. On est de tout cœur avec lui et ça lui fera du bien de rentrer au Maroc et de sentir qu’on le soutient. » Le technicien marocain a par ailleurs ajouté avoir discuté avec le latéral parisien, qui conteste fermement les accusations à son encontre.

Pour affronter le Brésil à Tanger le 25 mars puis le Pérou à Madrid le 28 mars, Regragui a conservé la plupart des héros du Mondial : Hakim Ziyech, Azzedine Ounahi, Noussair Mazraoui ou encore Sofyan Amrabat ont été convoqués.

