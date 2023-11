Marcelo Gallardo à Al-Ittihad

Il a été annoncé partout en Europe, il ira finalement dans le Golfe.

Benzema, Kanté, Fabinho et toute la ribambelle de stars d’Al Ittihad connaissent leur nouvel entraîneur, et il est argentin. Les bruits de couloir devenaient assourdissants, c’est désormais officiel, Marcelo Gallardo s’est engagé avec le champion d’Arabie saoudite, malgré les sirènes européennes. Le Muñeco a signé jusqu’en juin 2025, avec une option pour prolonger son bail jusqu’en 2027.

🎥| New era, higher goals with Mr. Gallardo at the helm 🔝 pic.twitter.com/oxkjQ6oqJv

— Ittihad Club (@ittihad_en) November 18, 2023