Manchester United se relance, Chelsea et Tottenham rechutent

Les Diables reviennent de la chasse aux Wolves les mains pleines.

Manchester United s’est grandement rassuré en battant Wolverhampton à Old Trafford (2-0). Le gardien Daniel Bentley n’a pas démérité pour ses débuts en Premier League, à 29 ans. Il n’a cependant rien pu faire face à Anthony Martial, décalé par Antony (32e), ni sur le poteau rentrant d’Alejandro Garnacho (90e+4). Les Red Devils ont retrouvé Raphaël Varane, absent depuis un mois, et réalisent un grand pas vers la Ligue des champions puisqu’ils repoussent Liverpool, cinquième, à quatre points.

Plus au sud, Edouard Mendy a enfin rejoué avec Chelsea, six mois après sa dernière titularisation sous le maillot des Blues. Sans que cela soit couronné de succès, puisque Nottingham Forest a joué les trouble-fêtes (2-2). Taiwo Awoniyi a frappé deux fois de la tête (13e, 62e), et Raheem Sterling lui a répondu du pied droit (51e, 58e) alors qu’il n’avait plus marqué en Premier League depuis le 1er janvier, déjà contre Forest. Un nul inutile pour les Blues, mais précieux pour le promu, qui maintient ses trois points d’avance sur la zone rouge.

Battu sur la pelouse d’Aston Villa (2-1), malgré le 27e but en championnat de l’inévitable Harry Kane, Tottenham fait la mauvaise opération dans la course à l’Europe. Les Spurs voient les Villans revenir à leur hauteur et restent surtout sous la menace de Brighton, qui n’est qu’à deux points avec trois matchs en moins. Autre enseignement de l’après-midi : Southampton est officiellement relégué à la suite de son revers contre Fulham (0-2).

Maintenant, tous sur James Ward-Prowse.

Les résultats

Manchester United 2-0 Wolverhampton

Buts : Martial (32e) et Garnacho (90e+4)

Chelsea 2-2 Nottingham Forest

Buts : Sterling (51e, 58e) // Awoniyi (13e, 62e)

Aston Villa 2-1 Tottenham

Buts : Ramsey (8e) et Luiz (72e) // Kane (90e SP)

Crystal Palace 2-0 Bournemouth

Buts : Eze (39e, 58e)

Southampton 0-2 Fulham

Buts : Vinicius (68e) et Mitrovic (72e)

