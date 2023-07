Lucas Chevalier : « Il faut un attaquant qui te met la bonne frappe pour briller »

Lucas est en croisade avec les Espoirs.

Propulsé titulaire au début de l’Euro Espoirs, Lucas Chevalier s’inscrit dans la continuité de son excellente saison lilloise avec les Bleuets. L’occasion pour lui de revenir sur son éclosion et la particularité de son poste, à quelques heures de défier l’Ukraine, en quart de finale du tournoi. « En fait, pour faire sa place à ce poste, il faut certes beaucoup de qualités, mais aussi de la chance. C’est-à-dire se retrouver au bon endroit, au bon moment, avec un attaquant qui te met la bonne frappe pour briller. Parce que s’il te met trois minasses en pleine lucarne à ton premier match, ça ne change rien à tes qualités mais on ne parle jamais de toi », reconnaît-il, philosophe, dans les colonnes de L’Equipe.

Sans oublier l’importance des débuts pour tout de suite se mettre en confiance. « Moi, j’ai eu la chance d’avoir un match référence très vite, à chaque fois qu’on m’a fait confiance. Avec Valenciennes, c’était à Dijon, on gagne 1-0 et je fais un festival, poursuit le jeune portier de 21 ans. Pareil avec Lille, à mon troisième match contre Lens, on gagne encore 1-0 et je sors tout. En Espoirs, j’ai eu ce premier match de l’Euro contre l’Italie (2-1). J’ai eu les bons ballons à arrêter aux bons moments. Ça te donne une impulsion de confiance, tu prends de la crédibilité. »

Street cred.

