L’option Brest s’éloigne pour l’US Concarneau, à la recherche d’un stade en cas d’accession en Ligue 2

Annonce : recherche stade pour la saison prochaine.

Co-leader de National 1 avant un duel décisif pour la montée ce vendredi contre Orléans, lors de la 34e journée de National., L’US Concarneau continue sa recherche de stade en cas d’accession en Ligue 2, la saison prochaine, le Guy-Piriou n’étant pas homologué pour l’étage supérieur. La ville de Vannes s’est proposée, ce lundi, pour accueillir l’US Concarneau, la saison prochaine en Ligue 2.

D’autres communes ont été annoncées comme Lorient ou Brest, bien que François Cuillandre, maire de Brest, pense que les Thoniers devraient plus se tourner vers Lorient, comme le précise Ouest France, ce mardi. « La logique, c’est que Concarneau aille plutôt à Lorient, puisqu’il y a des relations historiques entre les deux clubs ». L’élu poursuit : « C’est la mairie de Brest qui est propriétaire du stade Francis-Le Blé, mais ça poserait des problèmes au club résident, qui est le Stade brestois. Si le match de Ligue 2 est le samedi soir, et celui de Ligue 1 le dimanche après-midi, quid de la publicité autour du stade, qui n’est pas la même ? Et qui fait l’entretien de la pelouse ou le nettoyage ? ».

Il y a bien des entreprises spécialisées dans le coin, après le passage de Belaïli.

