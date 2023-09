L’OGC Nice tente le pari Salvatore Sirigu

Le projet Ineos reprend forme : remplacer un gros nom par un gros nom.

Après un mercato relativement faiblard, l’OGC Nice ne compte pas s’arrêter à la date butoir du 1er septembre et espère encore attirer un nouveau joueur dans ses rangs. Les dirigeants niçois ont établi une liste pour remplacer Kasper Schmeichel, parti sur le gong à la suite d’un accord avec le club azuréen. Arrivé en grande pompe l’été dernier, le Danois n’a jamais vraiment convaincu et a logiquement vu Marcin Bulka le doubler depuis la prise de fonctions de Francesco Farioli.

Malgré ce raté, le Gym mise sur un autre nom ronflant, mais qui semble déjà avoir ses plus belles années dans le rétro. Selon les informations de L’Équipe, Salvatore Sirigu serait en effet sur les tablettes du club. Libre de tout contrat après son départ de la Fiorentina en fin de saison dernière, l’ancien gardien de but du Paris Saint-Germain (36 ans) n’a disputé que deux rencontres lors de l’exercice écoulé, avant de se blesser au tendon d’Achille. Le CV séduit malgré tout sur la Côte d’Azur, sûrement charmée par les 28 sélections du bonhomme avec l’Italie ou ses belles années au PSG et au Torino. Sirigu pourrait ainsi être un atout de poids pour aider à l’évolution de Marcin Bulka, âgé de 23 ans et sans aucune saison pleine au compteur.

Il ne pourra pas faire pire que Kasper Schmeichel après tout.

