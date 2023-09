Les notes du mercato des clubs de Ligue 1

LOSC

Conserver Paulo Fonseca et Jonathan David n’était pas gagné, mais Olivier Letang l’a fait. Maintenant, on attend de voir si Samuel Umtiti peut encore casser la démarche et si Aaron Malouda peut marcher dans les traces de son papa. Le point noir pour les mélomanes : on ne pourra plus entendre le tube « un Ricard pour Momo Bayo » descendre des tribunes.