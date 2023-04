Salvatore Sirigu victime d'une rupture du tendon d'Achille

Les supporters de la Fio auraient sans doute préféré un mauvais poisson d’avril.

Arrivé en janvier à la Fiorentina, Salvatore Sirigu n’a joué que deux petits matchs sous ses nouvelles couleurs, et malheureusement pour lui, il ne devrait plus en jouer aucun jusqu’à la fin de la saison. Dans un communiqué publié ce samedi, le club florentin indique que le gardien a été victime d’une rupture du tendon d’Achille durant une séance d’entraînement la semaine passée, et qu’il a été opéré avec succès ce vendredi.

La durée de son indisponibilité n’a pas été donnée mais elle pourrait être longue, l’Italien ayant dû recourir à une « réinsertion du tendon d’Achille » de sa jambe gauche. « Je suis triste pour Sirigu, mais il sera toujours à nos côtés pendant cette période où il va se remettre de sa blessure. On l’attend », a déclaré Vincenzo Italiano, l’entraîneur de La Viola. Reste à savoir s’il rejouera un jour pour la Fiorentina, puisque l’ancien gardien du PSG avait à la base signé pour un prêt jusqu’à la fin de la saison, mais possède encore une année en option dans son contrat.

Et il pourrait même réussir à gratter un trophée supplémentaire malgré tout, puisque la Fio est toujours en lice en C4.

