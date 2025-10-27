La confiance règne à Florence.

Menée 2-0 à domicile face à Bologne ce dimanche, la Fiorentina a finalement accroché le match nul (2-2) grâce à deux penaltys, le second inscrit dans les arrêts de jeu par Moise Kean. Mais la Viola a bien failli être menée 3-0 à vingt minutes du terme, le but de Thijs Dallinga étant finalement refusé pour une position de hors-jeu.

Interrogé en après-match par DAZN, le gardien florentin David de Gea, qui a rejoint le club à l’été 2024, a avoué que ce but refusé avait sans doute sauvé son équipe. « Après le 3-0, je pensais qu’on allait perdre 6-0. Mais le but a été refusé, je ne sais pas pourquoi. Nous avons pris confiance, et avons failli gagner, a déclaré le portier espagnol. Nous aurions pu perdre facilement. »

La Fiorentina est au bord du gouffre

Actuelle 18e de Serie A après 8 journées, la Fiorentina n’a toujours pas gagné le moindre match de championnat, et n’a qu’un point d’avance sur la lanterne rouge du Genoa. Une situation qui contraste avec la Ligue Conférence, où le club italien est leader avec deux victoires en deux matchs. « Le niveau des équipes que nous avons affrontées en Ligue Conférence est inférieur à celui de la Serie A », a avoué De Gea, avant de tenter de rassurer ses troupes. « Personne ne s’attendait à ce début de saison, nous avons du mal, l’équipe n’est pas performante, mais il faut rester positif et croire en nous. » L’équipe de Stefano Pioli va devoir vite relever la tête : le prochain match est à San Siro, face à l’Inter.

À quand une coupe d’Europe mettant au prise tous les relégables du continent ?

