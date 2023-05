L’incroyable victoire de Sheffield Wednesday

Parisiens, ça vous dit quelque chose ?

Face à Peterborough ce jeudi, en demi-finale retour des play-offs de League One (D3 anglaise),déterminant l’accession à la Championship, Sheffield Wednesday est revenu de loin. Défaits à l’aller (4-0), les Owls ont en effet réussi l’exploit de renverser la vapeur en remontant le score (5-1), avant de s’imposer aux tirs au but. Pourtant, rien n’aura été facile, puisque Liam Miller est d’abord allé chercher les 30 minutes supplémentaire en marquant au bout du temps additionnel (4-0, 90e+8). En prolongation, Peterborough croit alors briser les rêves de locaux sur un but contre son camp de Lee Gregory (4-1, 105e), mais c’était sans compter Callum Paterson, venu envoyer tout le monde en séance fatidique (5-1, 112e).

Wednesday, relégué en troisième division en 2021, sera donc à Wembley le lundi 29 mai prochain, pour défier Barnsley ou Bolton, opposés ce vendredi soir dans l’autre demie (1-1 à l’aller).

We’re the famous Sheffield Wednesday and we’re going to Wembley! pic.twitter.com/iLg8Yc5oY6 — Sheffield Wednesday (@swfc) May 18, 2023

Direction Wembley et une finale de play-offs à ne pas rater.

