Ligue des champions : pas de déplacement à Athènes pour les fans de Marseille

Sanctionné pour n’avoir rien fait.

Alors que l’Olympique de Marseille connaît désormais son adversaire pour le troisième tour préliminaire de Ligue des champions, qui s’appelle le Panathinaïkos, le club phocéen a annoncé une mauvaise nouvelle à ses supporters : ces derniers ne pourront pas aller encourager leurs joueurs physiquement.

Le déplacement des fans en Grèce a en effet été interdit par l’UEFA pour des raisons de sécurité publique, et parce que des incidents avec les ultras de l’OM ont notamment été observés lors des précédentes compétitions européennes. A noter que les supporters grecs ne pourront pas non plus venir en France, pour le match retour.

Une habitude, finalement.

Ligue des champions : l'OM jouera le Panathinaïkos au troisième tour préliminaire