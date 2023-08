Ligue des champions : l’OM jouera le Panathinaïkos au troisième tour préliminaire

L’OM connaît l’identité de son prochain adversaire européen.

Le 9 août prochain, les joueurs de Marcelino disputeront la manche aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions… en Grèce. En effet, les Olympiens affronteront le Panathinaïkos qui a disposé des Ukrainiens du SK Dnipro-1 (5-3 sur l’ensemble des deux matchs). Le match retour entre l’OM et les Grecs se disputera au Vélodrome six jours plus tard, le mardi 15 août.

Ce sera le 𝗣𝗮𝗻𝗮𝘁𝗵𝗶𝗻𝗮𝗶𝗸𝗼𝘀 🇬🇷🍀 Rendez-vous 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶 prochain à Athènes pour le match aller de notre 3e tour de qualification de @ChampionsLeague │ #ChampionsLeague https://t.co/zRFhhzW7uQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 1, 2023

Les Marseillais croiseront la route de quelques joueurs connus des amateurs de foot européen : le gardien Alberto Brignoli, passé par Benevento et héros d’un jour face à l’AC Milan, le milieu offensif international serbe Filip Đuričić et surtout le meneur de jeu brésilien Bernard (30 ans !), passé par le Shakhtar Donetsk et Everton.

Allez, pas de glissade s’il vous plaît messieurs.

L’OM connaît ses futurs adversaires en Ligue des champions